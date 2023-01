La réaction de Mimi Touré après son exclusion de l’assemblée

« Je viens d’apprendre mon exlusion de l’Assemblée nationale par le Président Macky Sall en totale violation de la loi. Je reste plus que jamais déterminée à poursuivre mon combat pour l’enracinement de la Démocratie sénégalaise et contre sa tentative de troisième mandat moralement et juridiquement inacceptable. »



Aminata Touré.