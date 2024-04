« Il porte ses chaussures, c’est vos pieds que ça serre ? » : Quand Nathalie Yamb prend la défense de Diomaye Faye

Hier mardi 02 avril 2024, le nouveau président sénégalais Bassirou Diomaye Faye est apparu avec ses deux femmes (Marie Khone Faye et Absa Faye) lors de la cérémonie de prestation de serment. Une manière pour lui, d’assumer sa polygamie. Pour son soutien Nathalie Yamb, cette situation inquiète fortement les militants de l’égalité des droits de l'Occident.



« Les Africains n’ont pas droit au respect de leurs cultures, traditions et valeurs ? »



« Le président sénégalais est bigame et cela préoccupe les militants de l’égalité des droits occidentaux ??? Il porte ses chaussures, c’est vos pieds que ça serre ??? Les Africains n’ont pas droit au respect de leurs cultures, traditions et valeurs ? », s’est interrogée l’activiste suisso-camerounaise, dans une publication sur X, un peu comme pour prendre la défense du successeur de Macky Sall.



Il faut dire que le président Diomaye Faye a épousé sa première femme, Marie Khone, il y a une quinzaine d’année. C’est la mère de ses quatre enfants.



Un fait inédit



Il a ensuite convolé en justes noces, avec la seconde, Absa Faye, il y a un peu plus d’un an. Inutile de dire qu’aucun président sénégalais n’avait vécu auparavant avec deux épouses officielles au Palais présidentiel. C’est un fait pour le moins inédit dans le pays.