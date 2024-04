«Nous allons vers de moments rudes» : après Diomaye Faye un ministre alerte

Les Sénégalais devraient-ils s’inquiéter ? La question se pose parce que depuis l’alternance du 24 mars dernier, les nouvelles autorités suggèrent que le pays va mal. Dernière séquence : lors de la prière de la Korité à Masslikoul Djinane, ce mercredi 10 avril, le nouveau ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, a tiré la sonnette d’alarme. «Nous allons vers des moments assez rudes et difficiles parce que le contexte national l’exige, mais aussi le contexte extérieur», a lancé le successeur de Moustapha Bâ. Il était à la tête d’une délégation composée notamment de deux de ses collègues, Moustapha Guirassy (Éducation nationale) et Mabouba Diagne (Agriculture).



Libération, qui rapporte ses propos ne précise pas à quoi le ministre faisait référence précisément en les tenant. S’agissait-il d’une alerte sur l’état du legs de Macky Sall ou d’une allusion à une conjoncture nationale et internationale tendue, sans aucun lien direct avec la gestion de l’ancien régime ? Un peu des deux ?



Cheikh Diba, d’après le journal, s’est contenté d’appeler les Sénégalais à «l’unité, la cohésion et la solidarité» pour faire face à la situation qu’il évoque.



Les mêmes éléments de langage ont été retrouvés dans le discours du nouveau chef de l’État lors de sa rencontre avec les leaders de la coalition qui l’a porté au pouvoir, samedi dernier. Appelant ses alliés et, au-delà, l’ensemble des Sénégalais à se serrer les coudes, Bassirou Diomaye Faye avait déclaré, sans donner de détails, que le pays dont il a hérité se trouve «dans une situation déplorable».