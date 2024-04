Le maire de Tassette au Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye : "La confiance que les Sénégalais ont placée en vous témoigne de leur foi en votre Projet "

Docteur Mamadou Thiaw, maire de Tassette, a tenu à adresser ses vives félicitations à Bassirou Diomaye Diakhar Faye â la suite de son élection à la présidence de la République. " Á l'occasion de la fête de l'indépendance, je souhaite exprimer mes vœux les plus chaleureux au peuple sénégalais et féliciter chaleureusement Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye pour son élection en tant que Président de la République du Sénégal", signale-t-il.





Pour le Docteur Mamadou Thiaw, l'accession à la présidence de la République de Bassirou Diomaye Diakhar Faye est un moment historique pour le Sénégal. Il annonce une ère nouvelle empreinte de progrès, d'unité, et d'espoir. " La confiance que le peuple sénégalais a placée en vous témoigne de sa foi en votre vision et en votre capacité à orienter notre nation vers un avenir prometteur", dira-t-il.





M. Thiaw a salué l'engagement du Président Faye en faveur de la démocratie, de la justice sociale, de l'équité territoriale, du développement endogène, et du changement systémique qui répond aux aspirations profondes du peuple sénégalais. "Je suis convaincu que votre gouvernance apportera au Sénégal une avancée significative vers la prospérité, l'égalité et la paix", a-t-il souligné.





L'édile de Tassette a manifesté son soutien total au Président Faye dans les défis à venir, persuadé qu'il managera notre pays avec intégrité, compassion et une ferme détermination.





Évoquant le discours du 3 avril 2024 du Chef de l'État, Dr Mamadou Thiaw a salué les réformes institutionnelles significatives annoncées, la gouvernance transparente, le renforcement de la cohésion nationale entre autres.. . " Je suis confiant que vous saurez inspirer notre nation et mener à bien des transformations bénéfiques pour tous les Sénégalais", souligne-t-il.





Le maire de Tassette a également félicité Monsieur Ousmane Sonko pour sa nomination au poste de Premier ministre. " Je remercie les habitants de Tassette pour leur soutien constant depuis mon élection en 2014. Nos victoires, lors des différentes élections sous le magistère de l'ancien Président Macky Sall, témoignent de notre engagement commun ", fera-t-il remarquer.





Et d'ajouter : " Cependant, lors de la Présidentielle de 2024, notre commune a choisi de soutenir la coalition Diomaye Président, un choix motivé par des circonstances locales spécifiques et une volonté de changement manifestée par nos concitoyens ".