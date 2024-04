Le ministre de la Microfinance explique : «Pourquoi je me suis habillé en 'Baye Lahat'»

Le ministre de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire, Alioune Dione, a fait sensation lors de sa prise de fonction jeudi. L’habillèrent du successeur de la ministre sortante, Victorine Ndéye, a fait le tour des réseaux sociaux et suscité pleins de commentaires.



Dans un entretien accordé à L’Observateur, le ministre entrant explique pourquoi il a choisi de s’habiller en « Baye Lahat ». Un modèle bien sénégalais.



Dione révèle d’abord qu’il a « une longue histoire » avec cette revue traditionnelle bien sénégalaise : « Il y a beaucoup de gens qui se mettaient à rire (lorsque j’avais porté la tenue Baye Lahat. Ils ne savaient pas qu’en fait, c’était en réalité ma manière de m’habiller », a-t-il justifié.



Le ministre d’ajouter : « Les origines de ce choix vestimentaire remontent depuis 1988, aussitôt après l’année blanche, lorsque je suis devenu membre du dahira ‘’Izbou Tarkhiya’’, à l’époque, le dahira des étudiants mourides. J’étais plus ou moins un représentant des délégués. On prenait les premiers de chaque classe pour représenter la classe au niveau de la coordination des élèves du Sénégal. »



Il poursuit : « Après l’année blanche de 1988, le dahira des mourides était venu faire une présentation de leurs expositions. J’étais séduit par leur travail, surtout le sens de l’organisation. C’est comme ça que j’ai décidé d’adhérer à ce dahira. Depuis cette période, je porte les ‘’Baye Lahat’’. Même dans l’Administration, je portais les ‘’Baye Lahat’’. Même quand je vais à l’étranger, je porte cette tenue. Dans le cadre d’un projet qui était à la Direction de l’entreprenariat féminin, lorsque je partais en Belgique avec les femmes qu’on formait j’étais en ‘’Baye Lahat’’w C’est aussi à cette même époque que j’ai commencé, pour la première fois, à porter les tenues occidentales. On m’avait conseillé de ne pas porter exclusivement le ‘’Baye Lahat’’.»



Dione de conclure : « Le secret qui a fait que j’ai porté le ‘’Baye Lahat’’, lors de ma passation de service avec le ministre sortant de vient deux amis qui m’avait envoyé des messages de félicitations lorsque j’ai été nommé ministre. Il s’agit de Lamine Diouf du dahira ‘’Izbou Tarkhiya’’, et de Mourtala Sèye son actuel Secrétaire général. Ce dernier a insisté pour me demander de mettre en œuvre les valeurs que j’ai apprises dans mes fonctions ministérielles. Et par coïncidence, Abdou Lahat Ndiaye, qui est un génie informaticien du parti Pastef, m’a dit : ‘’Dione, je vous suggère de porter un ‘’Baye Lahat’’ lors de votre passation de service’’’.Je me suis dit que c’est une bonne idée de porter le ‘’Baye Lahat’’ pour annoncer les couleurs, parce que personnellement, ma conviction est que la plus grande organisation sur le plan de la méthode et de la plani?cation c’est ‘’Izbou Tarkhiya’’. En portant le Baye Lahat, c’était un symbole pour montrer qu’on va adopter la méthode similaire à cette rigueur du ‘’Izbou Tarkhiya’’ qui est un don de soi. C’est le signal que je voulais donner travers le ‘’Baye Lahat’’.»