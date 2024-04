Le Premier ministre guinéen en visite à Dakar

Le Premier ministre, chef du gouvernement de la République de Guinée est arrivé le samedi 13 avril 2024 à Dakar, dans le cadre d’une visite privée, d'après nos informations.





Accompagné d'une forte délégation et de son staff, Amadou Oury Bah s’est rendu dans la famille du regretté ancien Premier ministre Boun Abdallah Dionne, pour présenter ses condoléances à sa famille et au peuple sénégalais.





Mohammed Boun Abdallah Dionne était un grand ami du Premier ministre Amadou Oury Bah. Les deux hommes ont fréquenté le lycée Lamine Guèye de Dakar.