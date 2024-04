[Billet] Le "rebelle" Oscar Sierra face au syndrome du "tog muy dox"





Décidément, l’humoriste Mame Balla Mbow ne manque pas d’inspiration. Lui qui a tenté de lire dans la pensée de bon nombre de Sénégalais. Dans une vidéo comique mais satirique, l’artiste a osé « décliner » un convoité poste ministériel dans un gouvernement dirigé par l’« intransigeante » figure de l'anti-système. Une sorte de cadeau empoisonné quoi.





« Liguey lanu wax, waxuñu nguru. Loxo yu set lañu wax », a, en tout cas, prévenu Ousmane Sonko, dans la foulée de sa nomination. L’homme, Oscar Sierra, tantôt qualifié de « rebelle », tantôt de « criminel », celui qu’« il [fallait même] abattre à bout portant » dans un passé très récent, est, aujourd’hui, au cœur des affaires. Il est au sommet de notre Etat ! Et oui, « Diomaye mooy Sonko », n’est-ce pas Ameth Suzanne Camara, le teigneux instituteur républicain ?





Ceux qui voulaient l’écarter du jeu politique risquent donc de déchanter. Sous peu ! Son ombre va planer sur la République. Le président élu Diakhar, premier pro-Sonko, a même annoncé les couleurs.





L’affaire Adji Sarr a connu une « Sweet » puis une fin en toute « beauté ». Mieux, par la magie de la politique, les faits l’opposant à Mame Mbaye Niang et ceux relatifs au « vol de téléphone » sont tous amnistiés. Les lourdes charges effacées. Quel pays !





Premier ministre, donc coordonnateur de l’action gouvernementale, Sonko va inéluctablement imposer la probité au sein de l’administration, une lutte si farouche qui lui a valu une radiation de la fonction publique. En gros, bannir définitivement le syndrome du "tog muy dox".





Gare aux formidables dirigeants et « champions » dans la drôle de manière de gérer les maigres ressources du grand royaume de la « gestion sobre et vertueuse » ! Bref, disons simplement ces ministres et Dg, grands récidivistes, magouilleurs intouchables, dont les « cafards » ont toujours été attrapés et ligotés par presque tous les organes de contrôle au nez et à la barbe de dame Justice.





A cette magnifique nation de démocratie, qui ne cesse d’étaler ses charmes républicains devant le monde entier, son jeune Chef de l’Etat, né 20 ans après l’indépendance, promet une indépendance économique.