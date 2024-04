Le Syndicat des travailleurs de l'Élevage liste les défis du ministre Mabouba Diagne

Le syndicat Autonome des travailleurs de l’Elevage du Sénégal (SATES) félicite le nouveau Ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté Alimentaire et de l’Elevage Mr Mabouba Diagne à travers un communiqué et lui souhaite la bienvenue.







Les membres du Syndicat informent que la nomination le choix porté à sa personne suscite «un immense espoir au sein des travailleurs de l’Elevage. Le nouveau Ministre est considéré comme un homme du sérail et semble avoir une solide expérience », pensent-ils.





Selon eux, le «riche parcours professionnel de l’homme et ses investissements consentis dans le secteur agricole dévoilés par la presse montrent qu'il s’y connait bien».





Toutefois , le syndicat rappelle que le secteur de l'Élevage est confronté à plusieurs difficultés dont : “le déficit de la production laitière et de L’autosuffisance en moutons de tabaski, la saisonnalité des ressources fourragères, l’hydraulique pastoral, l’insuffisance des infrastructures pastorales, les problèmes liés au changement climatique, la surveillance épidémiologique, l’accès à l’aliment du bétail, l’amélioration génétique du cheptel, la valorisation des produits laitiers, la filière avicole et porcine, la formation professionnelle, le financement des éleveurs…





Ils estiment alors que leur ministre de tutelle devra relever ces défis majeurs pour «la survie du sous-secteur de l’Elevage”.





Ils disent par ailleurs être disposés à l’accompagner dans cette mission. « Il pourra par ailleurs, compter sur les travailleurs du département pour qu'ensemble qu'on puisse apporter des solutions concertées à ces problèmes », rassure le syndicat.













«Cependant, nous l’invitons après son installation d’instaurer un dialogue permanent et sincère le plus rapidement possible avec le SATES et d’autres syndicats pour continuer les discussions déjà entamées avec le gouvernement sortant et trouver des solutions à nos difficultés à savoir l'amélioration des conditions des travailleurs », lit-on sur la note.













Parmi leurs doléances, on peut noter la mise en place des fonds communs du secteur primaire, la modernisation de l’offre de services déconcentrés, l'équipement adéquat des services vétérinaires déconcentrés, le recrutement des sortants des écoles de formation en productions animales, la régularisation des contractuels dans la fonction publique, la formation continue des Agents de l’Elevage…