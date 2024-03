Loi d'amnistie : Thierno Bocoum tance les députés de l’ex-Pastef





En commission des lois de l'Assemblée nationale avant la plénière de ce mercredi, les députés de l'ex-Pastef se sont abstenus de voter l'adoption de l'examen de la loi d'amnistie. Une posture qui fait couler beaucoup d'encre.





Leader du mouvement Agir, Thierno Bocoum affirme que s'abstenir de voter cette loi, c'est similaire à la voter. "Voter pour ou s’abstenir de voter contre cette loi d’amnistie c’est délivrer un permis de tuer, de saccager, de torturer en toute impunité. Quand on refuse, on dit NON", a-t-il affirmé dans un premier temps.





"Que ceux qui avaient dénoncé les morts avec véhémence soutiennent les parents dans la recherche de la vérité. Ce n'est pas le moment de se terrer ou d'être ambigu. NON AU PROJET D'AMNISTIE DE MACKY SALL", a ajouté l'homme politique ce mercredi





En ce moment, en séance plénière, les députés débattent et voteront pour ou contre cette loi d'amnistie. Le vote des députés de l'ex-Pastef sera particulièrement scruté.