Lutte contre l’insécurité au menu du 4 avril à Thiès : les populations invitées à prêter main-forte aux policiers et aux gendarmes

Une fête de l’indépendance célébrée dans la sobriété à Thiès. Elle peut se résumer à la levée des couleurs au sein de la gouvernance de la capitale du rail. Le chef de l’autorité administrative locale, Oumar Mamadou Baldé a insisté sur la lutte contre l’insécurité par la mutualisation des moyens.





« Cette ville et cette région ont connu une envergure ces dernières années. Il y a énormément d'enjeux, et une ville et une région qui se développent à ce rythme génèrent également des problèmes d'insécurité », a prévenu le gouverneur qui a ajouté : « nous nous engageons à mettre en œuvre tous les moyens de l'État pour lutter contre l'insécurité. Mais à la vérité, nous devons aussi reconnaître que les seules forces de défense et de sécurité ne peuvent assurer pleinement cette mission ».





D’où l’appel lancé aux maires, aux délégués de quartier, aux responsables de jeunes, aux femmes, de même que le secteur de la presse, afin qu’ils s’impliquent dans la croisade contre l’insécurité.





« La préservation de la sécurité, selon les nouveaux concepts, les nouveaux paradigmes, n'est plus une affaire exclusive des gendarmes et des policiers. C'est une affaire des populations. Si les populations s'impliquent, nos quartiers deviendront sûrs. Si les populations croisent les bras, notre mission, certes, se poursuivra, mais nous n'atteindrons pas les résultats », a informé le Gouverneur.





À la jeunesse de Thiès, Oumar Mamadou Baldé a reconnu que la jeunesse a toujours joué un rôle clé dans la préservation de la paix. « Engageons-nous à rendre propre notre région de Thiès par des actions citoyennes mais engageons-nous, aussi, avec détermination, à sortir les agresseurs et les personnes mal intentionnées de nos différents quartiers et de nos différentes communes », a lancé le gouverneur.





