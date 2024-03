Mafia du sexe à Saint-Louis : 6 prostituées, dont une Canadienne, arrêtées et déférées

Vendredi dernier, huit membres d'un réseau de prostitution clandestine et de proxénétisme ont été déférés par les policiers du commissariat central de Saint-Louis. Les six filles viennent de Dakar et étaient logées par les proxénètes. Seneweb déroule le film de la chute de ce vaste réseau du sexe.





Un coup de filet à l'actif des hommes du commissaire divisionnaire Moustapha Diouf. Les policiers du commissariat central de Saint-Louis ont, en effet, mis la main sur huit membres de cette entreprise délictuelle.



Tout a commencé lorsque le limier en chef a reçu un renseignement relatif à de jeunes filles s'adonnant à la prostitution clandestine dans un appartement meublé situé au quartier Léona. Séance tenante, les éléments de la brigade de recherches ont été actionnés.



Leurs investigations leur ont permis de mettre la main sur six prostituées, dont une de nationalité canadienne, et deux proxénètes, selon des sources de Seneweb. Il s'agit de F. Diagne, une élève âgée de 21 ans ; N. B. Diop (24 ans) ; la serveuse A. Diouf (21 ans) ; M. Lopy (20 ans) ; M. A .Dacosta (19 ans) et E. Diop née au Canada en 2006.





Également, le mareyeur A. Sow (23 ans) et son compère S. S. M. Ndiaye, âgé de 25 ans, ont été arrêtés par la police. Ils avaient logé les six filles dans un appartement meublé où elles recevaient leurs clients.



Il ressort de l'enquête diligentée par le lieutenant Bachir Ndao, chef de la Sûreté urbaine, que les jeunes filles, venues de Dakar, ont été entretenues par A. Sow et son acolyte S. S. M. Ndiaye.



Les huit mis en cause ont été déférés vendredi dernier pour des faits de proxénétisme, prostitution clandestine et non-inscription au fichier sanitaire.