Mairie de Ziguinchor : déjà quatre candidats pour la succession de Sonko

Ousmane Sonko devrait démissionner de son poste de maire de Ziguinchor pour se consacrer exclusivement à ses fonctions de Premier ministre. Le Président Bassirou Diomaye Faye, opposé aux cumuls, a donné un mois aux membres du gouvernement pour renoncer à leur fauteuil d’édile.



Même si le président de Pastef ne s’est pas encore exécuté, la bataille pour sa succession est lancée pour le poste de premier magistrat de la capitale du Sud. Il reviendra au conseil municipal d’élire le nouveau maire. Quatre têtes émergent à l’heure actuelle. «Il s’agit de Aïda Bodian, première adjointe au maire, de Djibril Sonko, le troisième adjoint, de Alassane Diédhiou, le quatrième adjoint, et de Abdou Sané, conseiller municipal, ancien député et coordinateur provisoire de Pastef dans la commune de Ziguinchor», liste L’Observateur, qui donne l’information.



D’autres candidats devraient se signaler, si l’on en croit Dame Bèye, conseiller municipal et responsable des jeunes de la coalition Benno (opposition), repris par le journal du Groupe futurs médias. «Même nous, qui sommes de l’opposition avec 18 conseillers, nous aurons aussi notre candidat», informe-t-il.



Un conseiller municipal ayant requis l’anonymat confie à L’Obs que «les prétendants [à la succession de Sonko] ont engagé une campagne de séduction dans la plus grande discrétion et ceux qui ne se sont pas encore signalés publiquement, attendent de voir sur qui Ousmane Sonko va porter son choix pour lui succéder».



La source du journal révèle que le chef du gouvernement «est attendu incessamment à Ziguinchor où il va saisir l’occasion pour trancher le débat sur cette affaire qui agite depuis quelques jours [la] municipalité».