Mansour Faye : "Pourquoi j'étais dans les locaux de l'OFNAC"

Un des hommes de base du président sortant Macky Sall (dont il est le beau-frère), Mansour Faye, était hier dans les locaux de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC). Interrogé par la TFM, l'ancien ministre a fait savoir qu'il y était pour une déclaration de patrimoine.





"Pour certains postes, on fait une déclaration de patrimoine après nomination. Après la fin de cette fonction, il faut également faire une déclaration de patrimoine. C'est pourquoi (j'étais à l'OFNAC). J'ai reçu les documents, je les ai remplis. Il n'y a pas de délai (pour faire cette déclaration de patrimoine post-fonction étatique), mais je me suis rendu à l'OFNAC pour remplir le document et faire ma déclaration", a-t-il déclaré.