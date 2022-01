Mansour Sy Jamil : «Abdoulaye Thimbo n’a aucune légitimité politique.»

Mansour Sy Djamil, à Abdoulaye Timbo

Macky Sall et son oncle en ont pris pour leur grade, lors du meeting de la coalition Yewwi Askan Wi à Pikine. Le président et député du parti Bess Du Niakk, Serigne Mansour Sy Djamil, a dénoncé le comportement de Macky Sall.





«Nous sommes venus ici à Pikine pour exprimer notre colère. Car le gouvernement de Macky Sall n’a pas été redevable, ni reconnaissant envers nous, malgré tout ce qu’on a fait pour lui», a-t-il dit.





Serigne Mansour Sy Djamil affirme qu’en 2014, quand Macky voulait gagner Pikine, il lui a dit qu’il doit faire face au Pds et que Bess Du Niakk est le seul parti qui peut l’aider à gagner. «Il m’a alors dit : ‘’Serigne Mansour, je vous prie de me donnez vos 10 conseillers pour que je puisse gagner.’’ Car il a précisé que leur coalition avait 32 voix et que le Pds avait 35 voix. Je lui ai donné mon accord de principe».





En outre, Mansour Sy Djamil a critiqué le maire sortant de Pikine. «Abdoulaye Thimbo est impopulaire et n’a aucune légitimité politique, car personne ne le connaît. Mais que Macky Sall sache que le pouvoir de Dieu est plus fort que tout le monde. C’est pourquoi je vous demande de sortir le jour des élections pour sanctionner les lieutenants de Macky Sall ici à Pikine», dit-il encore.