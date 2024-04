Me Moussa Diop: «Il y a un Dg qui détient cinq passeports diplomatiques»

Se prononçant sur la polémique autour des passeports diplomatiques, Me Moussa Diop trouve normale la décision prise par les nouvelles autorités sénégalaises de bloquer les titres de voyage des ministres sortants.







« Le passeport diplomatique, c’est lié aux fonctions », a-t-il notamment fait savoir dans l’émission « Sen Show » sur la sen Tv. Il ajoute : « Il y a un directeur général qui détient cinq passeports diplomatiques répartis entre lui, sa femme et ses trois enfants, dont le dernier n’avait même pas un an et demi ».







Me Diop, qui menace de citer le nom, jure qu’il n’a jamais avancé des propos sans en avoir les preuves.







«Si un passeport dure trois ans et que le détenteur n’est plus en fonction bien avant son expiration, il faut qu’on le lui retire, avant qu’il ne voyage avec partout à travers le monde alors qu’on n’est plus diplomatique », a-t-il expliqué, soutenant avoir renoncé au sien aussitôt après avoir été débarqué de la société Dakar Dem Dikk.





« J’entends, depuis quelques jours, beaucoup dire que ce n’est pas élégant de bloquer ces passeports, mais nous ne sommes plus dans un débat d’élégance, mais de transparence et de gestion, des principes pour lesquels le peuple a voté pour notre candidat », s’est défendu Me Moussa Diop.