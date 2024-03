Migration irrégulière : La coalition Diomaye Président dénonce un échec de la politique de l’État du Sénégal

La coalition Diomaye Président fustige la politique de l’État du Sénégal, suite au chavirement d'une pirogue à Saint-Louis, occasionnant la mort d’une vingtaine de jeunes migrants. Dans un communiqué parvenu à Seneweb ce vendredi 1er mars, la coalition Diomaye Président considère que ce «drame de l'émigration dite irrégulière met à nu l'échec de la politique gouvernementale dans la prise en charge de ce phénomène et de ses causes sociales et économiques ».







Selon la coalition, pour éliminer ce phénomène de la migration irrégulière, il faut « rompre avec la mal gouvernance et le pilotage à vue, pour maintenir ces milliers de jeunes Africains fuyant la pauvreté, le chômage ou l'absence de perspectives ».





La coalition Diomaye Président demande par ailleurs à l’État du Sénégal d’intensifier les recherches pour retrouver les migrants disparus en mer.