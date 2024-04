Ministère de l'intérieur : Makhtar Cissé transmet le témoin à Jean-Baptiste Tine

Mouhamadou Makhtar Cissé, ancien ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, a cédé son fauteuil au général Jean-Baptiste Tine. La cérémonie de passation de service s’est déroulée au ministère de l’Intérieur, en présence de plusieurs généraux de l'armée. Le ministre de l’Intérieur sortant a parlé des qualités de son successeur et lui a souhaité plein succès dans sa tâche.





De son côté, le général Jean-Baptiste Tine s’engage à ne ménager aucun effort pour continuer à mériter la confiance portée en lui. Pour cela, il compte sur l’engagement et l’abnégation de ses nouveaux collaborateurs. « En prenant les rênes du ministère de l’Intérieur, j’hérite d’une institution solide, qui a été bâtie par beaucoup de générations. Aujourd’hui, ce ministère est servi par des fonctionnaires et hauts fonctionnaires tous pétris de talent, de qualité et de grande valeur. Je compte m’appuyer sur leur expertise et leur disponibilité pour conduire les missions qui me sont assignées».





Ainsi, le nouveau ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique aa magnifié la bonne tenue de l'élection présidentielle et a félicité son prédécesseur pour le travail abattu durant le scrutin. « La preuve, en un laps de temps très court, vous avez pu conduire avec brio les dernières élections qui, vous le savez tous, se sont déroulées dans une atmosphère particulière. Je vous souhaite plein de succès, mes prières de longévité et de santé ».