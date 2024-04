Ministère de l’Agriculture : Les engagements de Mabouba Diagne

Mabouba Diagne est désormais à la tête du ministère de l’Agriculture, l’Elevage et de la Souveraineté alimentaire. La passation de service avec le ministre sortant Samba Ndiobene Ka a été faite, dans la sobriété, ce jeudi 11 avril. Une cérémonie durant laquelle, le nouveau ministre a fixé le cap.















Mabouba Diagne compte opérer « une transformation radicale du visage de notre Agriculture ». Pour ce faire, « l'accent sera mis particulièrement sur une plus grande synergie agriculture-élevage, l'amélioration de la gouvernance du secteur, la modernisation des pratiques aux différents maillons de la chaîne de valeur agricole », a-t-il déclaré. En clair, le patron de l’Agriculture compte travailler à la mise en œuvre des « méthodes innovantes de production agricole, articulées autour de l'employabilité des jeunes, du renforcement des capacités des producteurs à la base, et de la capitalisation de nos savoirs traditionnels en conduite de culture, notamment dans l'optique d'assurer un développement durable ».





“Stratégies nouvelles”





Pour réussir sa politique agricole qui selon lui devrait permettre d’atteindre la souveraineté alimentaire et la sécurité nutritionnelle des populations, Mabouba Diagne dit vouloir développer des « stratégies nouvelles » visant « à accroître la production et la productivité, à amplifier la diversification des productions et à mieux valoriser les produits grâce à une agro-industrie adaptée et compétitive ».









Pour mener à bien sa mission, Mabouba Diagne en appelle à une synergie des acteurs. « J'invite les organisations de producteurs, le secteur privé, les partenaires techniques et financiers et les Organisations Non Gouvernementales, à nous accompagner plus et mieux dans cette ambition de modernisation du secteur agropastoral » a-t-il lancé.