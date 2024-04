Ministère de la communication : Moussa Bocar Thiam cède son fauteuil et fait le bilan des réalisations

Ce jeudi 11 avril, Alioune Sall a officiellement pris les rênes du ministère de la communication, des télécommunications, des postes et du numérique. Lors de la cérémonie de passation, Me Moussa Bocar Thiam, ministre sortant, a exprimé sa fierté et remercié le Président Macky Sall pour sa confiance renouvelée. Il a salué l'attachement du peuple sénégalais aux valeurs démocratiques et a félicité son successeur pour sa nomination, évoquant les avancées réalisées sous sa direction, notamment dans le cadre de la stratégie nationale du Numérique SN 2025.





L’intégralité du discours de Me Moussa Bocar Thiam :





Une grande fierté m’anime en ce moment solennel de tradition républicaine de passation de service entre les ministres sortant et entrant.





Rendons grâce à Dieu qui a éclairé notre voie en nous permettant d’exercer des fonctions ministérielles sous la confiance plusieurs fois renouvelée de son Excellence Monsieur le Président de la République Macky Sall, à qui je rends un vibrant hommage pour le service rendu à notre pays.





Je voudrais adresser mes sincères félicitations et vœux de réussite au nouveau président de la République, chef de l’Etat, Son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, à son Premier Ministre et à l’ensemble du Gouvernement.





Le peuple Sénégalais a montré encore une fois son attachement aux valeurs démocratiques et républicaines, je lui souhaite une mandature pleine de sagesse et de dévouement pour le bien de tous les citoyens sénégalais.





Je félicite également Monsieur le ministre Alioune Sall qui me succéde pour prendre la relève et poursuivre le développement des secteurs de la communication, des télécommunications, des postes et du numérique au Sénégal.





Je vous souhaite, Monsieur le Ministre, un succès dans vos nouvelles fonctions et, eu égard à votre parcours, je demeure convaincu que vous saurez apporter votre vision et votre expertise pour faire progresser ce secteur stratégique.





Je remercie mes collaborateurs, Monsieur le DC, les membres du cabinet, Madame la SG, les DG, les DN et coordinateurs de structures rattachées, les inspecteurs et chefs de service pour leur engagement sans faille, leur soutien technique et leur devouement pour l’atteinte des objectifs fixés.





Je les invite à vous accompagner avec la même énergie et la même détermination.









En effet, les efforts de ces braves femmes et hommes du département se mesurent à travers les importantes actions réalisées à l’aune de la stratégie nationale du Numérique SN 2025.





S’agissant du Programme « Développement et encadrement du secteur de la Communication », je noterai principalement le processus d’assainissement du secteur par la délivrance de 1700 cartes de presse contre 1300 en 2022, la dotation du fonds d’appui et de développement de la presse est passée de 1 400 000 FCFA en 2022 à 1 900 000 000 FCFA en 2024, l’inauguration et la mise en service de la Tour R+10 de la RTS et le décret sur le financement de l’audiovisuel signé qui ramène son budget à près de 20 milliards;





En ce qui concerne, le Programme « Secteur Postal », la mise en œuvre a été marquée par la validation du projet de décret du 29 août 2023 autorisant l’augmentation du capital de 174,2 milliards en faveur de l’État, conformément à la convention de dettes croisées État - SN La Poste signée en 2018, la proposition d’un plan de départs négociés partagé avec les partenaires sociaux pour environ 2 700 agents en vue de réduire les charges fixes et de permettre à la SN LA POSTE de relancer ses activités.





Enfin, Pour le Programme « Économie numérique », on peut citer l’attribution de la licence 5G à SONATEL, FREE ET EXPRESSO, l’accélération des travaux du Parc des Technologies numériques (PTN) dénommé désormais Senegal Connect Park à Diamniadio en vue d’une exploitation, la mise en œuvre du Projet d’Accélération de l’Économie numérique du Sénégal (PAENS) avec un financement de 91 milliards FCFA de la Banque mondiale, l’arrêté précisant les zones éligibles au service universel, la mise en œuvre du projet Handi Connect avec le renforcement de la formation à l’usage des outils numériques et l’accompagnement à l’insertion professionnelle des personnes en situation d’handicap, l’élaboration des stratégies de l’économie des données et de l’Intelligence artificielle (IA) et la poursuite la dématérialisation des procédures en vue de la digitalisation de l’ Administration.





Par ailleurs, l’année 2023 a été marquée par l’organisation de la Semaine du numérique Sénégal Connect couplée au Grand prix du Chef de l’État pour l’innovation numérique, précédée par l’organisation d’une caravane nationale de sensibilisation et d’inclusion numérique dans les 14 régions du Sénégal.





Il s’en est suivi la mise en place des organes de gouvernance de Senegal Connect Startup institués par la Loi relative à la création et à la Promotion de la startup (Startup Act). Le projet « entrepreneuriat numérique féminin » a formé 200 femmes de 179 agents de l’État pour accompagner la transformation numérique dans le cadre du Plan de promotion du numérique.





Monsieur le Ministre, chers collaborateurs, chers invités,





Ensemble, faisons en sorte que cette transition se fasse dans la continuité, la solidarité et l'innovation pour le bien-être et l'épanouissement de tous les Sénégalais.





Merci encore pour votre soutien et votre engagement sans faille.





Je reste convaincu que Sénégal continuera sur la voie du progrès et de la prospérité pour tous.





Chers Collaborateurs, je voudrais vous exprimer, à nouveau toute ma reconnaissance pour les efforts inlassables que vous avez déployés au quotidien pour l’atteinte de ces résultats. Je vous adresse toutes mes félicitations ainsi qu’à l’ensemble du personnel du département.





Je remercie toutes les personnes qui ont contribué à l’organisation réussie de cette cérémonie de passation de service notamment Madame le Secrétaire général, Madame l’Inspecteur des Affaires Administratives et Financières, et Madame le Directeur de l’Administration Générale et de l’Équipement.





Je vous remercie encore une fois pour votre soutien et votre engagement. Que cette nouvelle ère soit synonyme de succès, d'innovation et de solidarité pour tous les Sénégalais.





Que dieu vous garde ainsi que vos familles,





Que dieu bénisse le SENEGAL