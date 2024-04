Ministère des Finances et du Budget : l’hommage et la promesse de Moustapha Bâ à son épouse

Moustapha Bâ, le sortant, a passé le témoin à Cheikh Diba, le nouveau ministre des Finances et du Budget, ce jeudi 11 avril. Ce dernier a saisi l’occasion pour remercier son prédécesseur, saluant son engagement matérialisé, selon lui, notamment par des nuits sans sommeil.



Moustapha Bâ a saisi la balle au bond pour rendre hommage à sa femme, qui était présente dans la salle. «Il vient de dire ‘des nuits sans sommeil’. Ma chère épouse, Mme Bâ, née Yacine Sall, est là, elle a dû souffrir beaucoup de ces nuits sans sommeil, confesse le désormais ex-ministre des Finances et du Budget. C’est un moyen de lui rendre hommage. Maintenant, je serai à vos côtés.»



Dans le dernier gouvernement de l’ère Macky Sall, Moustapha Bâ cumulait les portefeuilles des Finances et de l’Économie. Il a cédé les rênes de ce dernier département à Abdourahmane Sarr.