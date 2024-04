Nomination des généraux Jean-Baptiste Tine et Birame Diop : La crainte de certains cadres de l'armée

Gradés de l'armée, les généraux Jean-Baptiste Tine et Birame Diop ont été respectivement nommés ministre de l'Intérieur et ministre des Forces armées. Des nominations qui provoquent une certaine crainte chez des observateurs et cadres de l'armée.







Selon "Jeune Afrique", ces derniers s'inquiètent de voir un général aux manettes d'un ministère, puisque ceci "réduit la distance entre le sécuritaire et le politique". Ces observateurs et cadres de l'armée sénégalaise disent également craindre que le nouveau titulaire du poste adopte une vision plus réductrice et purement sécuritaire des questions de défense, relate le média.





Selon des spécialistes, nommer des gradés de l'armée pourrait aussi renvoyer une mauvaise image de la stabilité sénégalaise. « En nommant deux cadres de l’armée à ces postes clés, le président donne aussi l’impression que le Sénégal est menacé, de l’intérieur comme de l’extérieur », affirme un spécialiste de l’Institut africain de géopolitique et de géostratégie.