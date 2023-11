Noms des coalitions et slogans : Les candidats à la présidentielle de février 2024 sont fâchés contre l'originalité et la créativité

Notre classe politique est-elle en panne d'inspiration ? En effet, depuis un certain temps, les candidats ne rivalisent plus avec des slogans accrocheurs pour se démarquer. Ils se contentent de créer des coalitions à partir de leurs noms et l’année de l’élection (Sonko 2024, Mimi 2024, Diao 2024…). Une communication numérique tendancieuse plutôt simpliste d’après des docteurs en communication politique.





« Les hommes politiques sénégalais n'ont fait que suivre la mouvance. Vous vous souvenez, il y a eu depuis l'intervention d'Internet dans le champ politique, les hommes politiques ont changé de signature quand ils font des affiches. Cela ne devait pas vraiment exclure la créativité qui devait habiter chaque candidat », a déclaré Bakary Domingo Mané.





Mame Gor Ngom, journaliste éditeur partage cet avis. Comme tout le monde, il a constaté, de plus en plus, une absence de slogan et un manque de charme politique.





« Il y a une absence de recherche. Chacun vient avec son nom, son prénom. Mais c'est l'année de la présidentielle, ce qui enlève un peu la teneur de cette joute, c'est qu'ils ne donnent pas beaucoup de saveur aux coalitions, en quelque sorte », regrette-t-il.







Le risque, selon Bacary Domingo Mané, c'est le manque d'originalité et un nivellement par là-bas, pour se démarquer.





« Nous sommes dans un environnement concurrentiel. L'homme politique doit se dire, pour émerger du lot, je ne dois pas faire la même chose que les autres. Malheureusement, c'est la mode. Alors que tu pouvais être créatif au-delà même des slogans, la signature aussi », plaide le docteur en communication.





Cette simplification peut- elle également dénoter de l’égocentrisme le « non » au détriment de l'offre politique ?









Ce n'est pas une sorte d’égocentrisme, non, c'est loin de là car, explique-t-il : « c'est une réalité aujourd'hui qui fait qu'avec cette façon de faire la politique vraiment à l'ère contemporaine, on a tendance à simplifier les choses, surtout vraiment alléger. On a souvent l'habitude de dire qu'une présidentielle, c'est le rendez-vous d’un homme avec son peuple. Je pense que c'est pourquoi les candidats ont tendance à exercer le nom avec l'année de la présidentielle. La simplification, oui, mais un peu plus d'originalité et d'inspiration aiderait à accrocher la cible », exhorte Bakary Domingo Mané.