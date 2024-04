Nouveau gouvernement : Le Tourisme et l’Artisanat entrent les mains d’un économiste-mathématicien

Désormais, le Tourisme et l’Artisanat sont concentrés dans un même département ministériel. Nommé ce vendredi 5 avril 2024, dans le premier gouvernement du Président Bassirou Diomaye Faye, Mountaga Diao, a la lourde tâche de conduire les destinées de ces deux secteurs qui occupent une place de choix dans l’économie nationale et de relever les défis auxquels ils font face.





A noter que le tout nouveau ministre du Tourisme et de l’Artisanat est un économiste/ planificateur. Il est professeur d’économie et de mathématiques et spécialiste en ré-installation et résilience économique.