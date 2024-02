Nouvelle Présidentielle : «Ce ne sera pas avec les mêmes candidats, les critères seront réformés… »





Doit-on parler d’un simple report ou plutôt d’une annulation pure et simple donnant lieu à une nouvelle élection ?





A cette question, Étienne Smith, spécialiste de l’histoire politique sénégalaise, dit qu’il s’agit bien de la seconde option.





« Plusieurs observateurs, dont je fais partie, considèrent en effet qu’il s’agit d’une annulation de l’élection présidentielle et non d’un report », a-t-il indiqué dans « Jeune Afrique ».





Il ajoute que « tout le processus électoral devra être repris de zéro : les candidats retenus ne seront plus les mêmes, les critères relatifs aux candidatures auront peut-être été réformés et on ne sait pas encore si ce sera toujours le même Conseil constitutionnel qui sera en charge de superviser le processus électoral ».