Oncle supposé de Sonko : les explications détaillées du ministre Daouda Ngom

Daouda Ngom est le nouveau ministre de l’Environnement. Sa nomination a provoqué une petite polémique. D’aucuns ont avancé qu’il serait l’oncle du Premier ministre, Ousmane Sonko, le frère de la mère de ce dernier, Mame Khady Ngom. Auquel cas, ce serait une entorse flagrante à l’un des principes de Pastef abhorrant le népotisme.



Mais il n’en est rien, si l’on en croit l’intéressé. «Ça m’a fait rigoler», a minimisé Daouda Ngom dans un entretien paru ce lundi dans Le Quotidien. Philosophe, il dit : «On est parent, car on vient tous de Adam et Eve. C’est mon seul lien de parenté avec Ousmane Sonko.»



Arborant la casquette d’historien, le ministre de l’Environnement embraye : «Le Ngom de sa mère [Ousmane Sonko] n’a rien à voir avec mon Ngom. Le Ngom de sa mère est celui de Mpal. Elle vient de la famille de feu Serigne Rawane Ngom.»



Il poursuit : «Moi, je suis sèrer de Fissel Mbadane. Mon père n’a rien à voir avec la famille de Ousmane Sonko. […] Nafy Ngom Keïta, ma grande sœur, a eu à vivre ça. On a dit qu’elle est la sœur de la mère de Ousmane Sonko, alors qu’elle n’a aucun lien de parenté avec elle. En réalité, j’ai connu Ousmane Sonko en politique. C’est en 2017 qu’on s’est connus.»