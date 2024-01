Ousmane Sonko - Mame Mbaye Niang : Me Ciré Clédor Ly dénonce “une liquidation politique orchestrée par le chef de l’État”

Me Ciré Clédor Ly, avocat de Ousmane Sonko, est revenu sur la tournure politique de l’affaire Mame Mbaye Niang-Ousmane Sonko, alors l’audience est suspendue. “On n’a jamais assisté à un dossier qui a été autant malmené en violant toutes les règles en matière de présomption d’innocence, de droit à un procès juste et équitable et en matière d’égalité des armes. Ce procès est uniquement tenu dans le but de liquider un adversaire politique. Et tout ceci est orchestré par le Chef de l’Etat”, a-t-il dénoncé.





Le procès en cassation opposant Mame Mbaye Niang à Ousmane Sonko se tient ce jeudi 04 janvier à la Cour Suprême. Les avocats de Ousmane Sonko ont soulevé l’exception d’inconstitutionnalité et ont demandé aux juges de surseoir à statuer.