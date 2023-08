Pacte pour l'égalité des chances: Cinq propositions concrètes aux candidats à la Présidentielle

Le Pacte pour l'égalité des chances est une proposition de charte élaborée par le mouvement citoyen SAMACHANCE. Elle propose à tous les candidats à l'élection présidentielle du 25 février 2024, cinq propositions concrètes en lien avec une gestion plus juste et équitable des ressources publiques, grâce à la méthode pour l'égalité des chances (la MEC).





En effet, la distribution des ressources avec la MEC consiste, dans un premier temps, à sélectionner les ayants droit grâce à des critères objectifs. La seconde étape pour ceux remplissant ces critères consiste à effectuer un tirage au sort électronique devant huissier de justice.





Il s’agira, pour les candidats à l'élection présidentielle, de s'engage à appliquer les points suivants à créer au sein du nouveau gouvernement le ministère pour l'Égalité des chances, qui aura l'application, à faire accorder un minimum de cinq audiences par mois aux populations avec la MEC, par la République, les membres du gouvernement, les directeurs d'agence nationale, ainsi que les hauts fonctionnaires dont la fonction est compatible à l'accueil au public.