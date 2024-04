Passation de service à la primature : Sonko félicite Sidiki Kaba pour "ses longues années de service irréprochables"

Ce lundi 8 avril, s'est tenue à la primature la cérémonie de passation de service entre Sidiki Kaba et Ousmane Sonko. Un moment empreint de solennité, mais surtout de sobriété. C'est vers 9 h que le nouveau Premier ministre a débarqué à la primature. Son prédécesseur, Maître Sidiki Kaba, est sorti pour l'accueillir. Après les salamalecs d'usage, les deux hommes se sont dirigés dans ce qui est aujourd'hui les bureaux d'Ousmane Sonko. Après un peu plus d'une heure et demie, les deux hommes réapparaissent au niveau du parking où les attendaient les journalistes.





Prenant la parole, Ousmane Sonko a replacé l'événement dans son contexte. "On est réuni aujourd’hui dans le cadre d’une tradition républicaine qui rappelle un principe fondamental, celui de la continuité de l’État qui transcende les pouvoirs qui se succèdent, les difficultés des régimes et qui doit rester au service du peuple, quelle que soit la coloration des équipes", a-t-il déclaré.





Pour le Premier ministre, "la cérémonie d’aujourd’hui est la matérialisation du choix" porté sur sa personne" par le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye "pour coordonner et impulser l’action du gouvernement". Ousmane Sonko a salué le déroulement de la cérémonie faite, selon lui, dans très bonnes conditions, lui permettant ainsi de "commencer à exercer la responsabilité" de Premier ministre. Il a aussi salué la qualité des documents qui lui ont été remis.





Par ailleurs, le Premier ministre a félicité son prédécesseur Sidiki Kaba "pour ses longues années de bons et loyaux services à la tête de l’État et surtout ses longues années de service irréprochables, puisqu’il a eu à exercer dans différents départements ministériels".





Ousmane Sonko affirme ne pas avoir "souvenance qu’il ait été cité dans autre chose qu’une bonne application des consignes et directives, mais également de la déontologie". Il souhaite aussi au désormais ancien Premier ministre "bonne continuation certainement dans d’autres sphères, d’autres activités".





Après sa prise de fonction, Ousmane Sonko informe que son gouvernement va suivre dans les prochaines heures et jours. Son objectif est de voir "les différents départements ministériels être opérationnels" après la fête de Korité.