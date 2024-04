Passation de service : Le message de Aissata Tall Sall à son successeur Ousmane Diagne

Ce jeudi matin, Aissata Tall Sall a passé le témoin à Ousmane Diagne, nouveau ministre de la Justice. L'ex ministre, sur les réseaux sociaux, a ensuite publié un message pour lui souhaiter du succès, mais aussi de remercier le président sortant, Macky Sall, qui lui avait fait confiance à ce poste.





"Je viens ce matin de passer le service au nouveau Garde des Sceaux, Ousmane Diagne. Je lui souhaite plein de succès dans cette lourde et exaltante mission.





Je tiens surtout à remercier le Président Macky Sall pour la confiance constante qu’il m’a manifestée tout au long de ces 4 années. D’abord en tant que MAESE où, pour la première fois dans l’histoire du Sénégal, une femme est nommée à ce poste de grande souveraineté.





Ensuite, à la justice, dans un moment où s’écrivait une page de l’histoire de notre pays avec le vote de la Loi d’Amnistie Générale de Mars 2024.





Je tiens enfin à remercier tous mes collaborateurs, ceux des Affaires Étrangères pour leur fidélité et leur loyauté républicaines, attachés au service de l’État, et ceux de l’Administration de la Justice pour leur compétence et leur dévouement à accomplir leur sacerdoce.





Merci à tous ceux qui, directement comme indirectement, m’ont soutenue et épaulée dans ces moments difficiles au service de l’État et de la République.





Mon engagement et ma détermination pour un Sénégal meilleur resteront le combat que je continuerai à mener avec tous ceux qui croient en l’avenir.





Merci à mes camarades de OSEZ L’AVENIR et à très bientôt pour les tâches politiques qui nous attendent au service du Sénégal", a-t-elle écrit.