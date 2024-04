Passeports diplomatiques : la réaction du porte-parole du gouvernement

« A ma connaissance, aucune mesure n’a été prise jusque-là contre les ministres et autres responsables de l’ancien pouvoir ». La précision est faite, d’après L’observateur, par le ministre de la Formation professionnelle et porte-parole du gouvernement, Amadou Moustapha Sarré.



Il ajoute : « S’il y avait une décision allant dans ce sens, j’allais être informé. Le ministre des Affaires étrangères aurait communiqué là-dessus. Donc, je ne saurais affirmer qu’il y a une mesure contre ces responsables du régime sortant. Certainement, à l’issue du Conseil des ministres de ce mercredi, nous pourrons dire exactement ce qu’il en est. »



Le porte parole du gouvernement réagit suite à la sortie au vitriol de la députée et vice-présidente du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar (BBY), Adji Mergane Kanouté, de la confiscation des passeports diplomatiques des responsables de l’ancien régime :



« La raison invoquée est simplement que le passeport diplomatique est lié à la fonction. Quel manque d’élégance !!! Je viens d’en être victime, mais heureusement que je suis une parlementaire en fonction, élue au suffrage universel direct comme son Excellence le Président Diomaye Faye. Après vérification, mon passeport diplomatique m’a été remis. Les nouvelles autorités doivent savoir raison garder, rester sereines et classe, avoir de la retenue et de l’élégance dans les actes. »