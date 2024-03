Pds-Pastef: « Une alliance instable qui ne durera pas dans le temps» (politologue)

Les images de l’ancien chef de l’Etat Abdoulaye Wade recevant le candidat Bassirou Diomaye Faye et son équipe à quelques heures de la clôture officielle de la campagne ont fait le tour des réseaux sociaux. Une audience à l’issue de laquelle, le Parti démocratique sénégalais (Pds) a décidé de s’allier avec la coalition « Diomaye Président ». Cette alliance entre le Pds et le Pastef d’Ousmane Sonko a-t-elle les chances de durer ? « C’est logique qu’une nouvelle alliance entre les deux parties se fasse. C’est une alliance attendue normalement due au fait que le Parti démocratique sénégalais a appelé ses militants à soutenir la coalition Diomaye 2024 à la dernière minute », a fait constater Dr Alassane Ndao, enseignant-chercheur en sciences politiques de l’Université Gaston Berger de Saint Louis au Sénégal. Toutefois, selon lui, ce pacte risque de ne pas durer dans le temps. « Cette alliance-là a été expérimentée dans un cadre politique beaucoup plus vaste, il s’agit de l’inter coalition Yewwi-Wallu lors des dernières législatives et nous avons vus comment ça s’est terminé », a rappelé le politologue, sur BBC.





Il rappelle, en effet, qu’une fois à l’Assemblée nationale, ladite inter coalition s’est fissurée au grand jour, lors du vote de la motion de censure contre le gouvernement, déposée par les députés de Yewwi et non soutenue par ceux du Pds.





« Ce sera une alliance instable. Parce que le Pds est un parti qui, naturellement, a des alliances instables tout au long de son parcours. Rappelons qu’avant l’élection, c’est un parti qui s’était déjà rapproché de la coalition au pouvoir et qui a permis de voter la loi sur le report. Donc par rapport à la posture du Pastef, leur idéologie et l’ère de la rupture annoncée, cette alliance ne va pas durer dans le temps », a insisté le Dr Ndao.