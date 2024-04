[Focus] Petites histoires secrètes des premières dames qui ont marqué le Sénégal

Viviane Vert Wade, de Besançon au Point E

Troisième première dame du Sénégal après l’alternance en 2000, Viviane Vert est née le 13 septembre 1932 à Besançon en France. Toute petite, Viviane n’a « jamais eu le sentiment de franchir une frontière ». Pourtant, de sa Franche-Comté natale au Point E à Dakar, sa vie n’a pas été une ligne droite. Fille d’un professeur de lettres et d’une mère héritière d’une vieille famille de propriétaires terriens, elle n’avait pas 20 ans quand elle a rencontré Abdoulaye, l’un des premiers Africains à fréquenter la faculté de droit de Besançon, en 1952. L’été 1963, elle l’épouse malgré les réticences de ses parents « qui avaient peur d’une vie difficile pour [elle] en Afrique ». Ils auront eu raison. En 1974, Me Wade fonde le premier parti d’opposition au Sénégal. En 1988, la fraude électorale ayant provoqué des émeutes, il est jeté en prison.

« Sa valise était prête, confie Viviane. Quelques jours plus tôt, j’avais reçu un appel de Paris qui m’annonçait qu’on l’arrêterait ».

Mais comme toutes les premières dames, Viviane Wade a soutenu son mari par son association Education-Santé. Elle a été la promotrice de l’hôpital de Nénéficha, un village Bedick situé à 40 km de Kédougou, près de Bandafassy. Cet hôpital moderne, dont le financement a été estimé à 200 millions F CFA, a été inauguré le 6 novembre 2002. Il comprend un bloc opératoire, une maternité, une case de soins et des logements pour les médecins et les infirmiers.

Complètement en ruine, quelques années plus tard, il a été fermé le 30 juin 2013 avant de rouvrir ses portes en 2014, avec l’aide de l’ONG Vision mondiale, puis érigé en poste de santé.

Mme Wade avait pour ambition d’accompagner le développement de cette localité éloignée du sud-est du pays. Elle a également beaucoup investi dans le domaine de l’éducation.

Élisabeth Diouf, « Madame Moulin »

Mariée au président Abdou Diouf depuis 1963, Élisabeth Diouf, est mère de quatre enfants : Pedro, Habib, Fabienne et Yacine. De confession catholique, Élisabeth Diouf, métisse d’origine libanaise, a joué un rôle de premier rang dans le dialogue islamo-chrétien au Sénégal durant le magistère de son époux à la tête du pays (1981-2000).





Discrète et très mesurée, la deuxième première dame du Sénégal, avec sa fondation Solidarité-Partage, a marqué la vie sociale sénégalaise avec ses nombreuses activités caritatives. Créée en 1995, ladite fondation a pendant longtemps servi de raccourci pour politiciens et hommes d’affaires pour s’enrichir. Parmi eux, un ancien baron du Parti socialiste, administrateur de ladite fondation. Selon un ex-ministre de l’époque, le modus operandi était huilé. «Il (le baron) demandait à des hommes d’affaires d’importer des produits via la fondation Solidarité et partage. Les fondations étant exonérées de toutes taxes, cela leur permettait de ne pas payer les droits de douane » et de faire fortune, confie notre interlocuteur, révélait le journal Enquête, dans un article paru en octobre 2014.





Quoi qu’il en soit, dans sa politique sociale, le président Abdou Diouf avait fait de l’accès à l'eau potable une priorité. Ce qui avait permis à raccorder les grandes villes du pays au réseau de distribution d’eau et de doter les zones rurales en forages.





La transformation des produits agricoles, avec la politique du « consommer local », était une priorité. On assiste à l’accompagnement de la mécanisation du traitement des produits agricoles.

Cette période sera marquée par l’octroi de nombreux moulins à céréales par la première dame Élisabeth Diouf, par l’entremise de sa fondation Solidarité-Partage.





Le couple présidentiel Abdou-Elisabeth a été surnommé « M. Forage et Mme Moulin » par Me Abdoulaye Wade, le leader de l’opposition à l’époque qui succédera à Abdou Diouf en 2000.





En 2012, alors que la nationalité des anciennes premières dames faisait l’objet d’une vive polémique, suite à l’arrivée de Marième Faye Sall, Penda Mbow, professeur d’histoire, a précisé que celle d’Abdou Diouf était bien sénégalaise. « Contrairement à ce que les gens pensent, Mme Élisabeth Diouf était une Sénégalaise. Je me souviens, alors que son époux était Premier ministre, on voyageait ensemble et la femme de Jacques Baudin lui demandait des bracelets qu'elle portait. Elle lui a répondu : 'Si je vais au palais, tu viendras les chercher.' Elle parlait bien le wolof. C'est une Sérère », affirmait-elle.