Pierre Goudiaby Atepa : "Il faut donner du temps au nouveau président"









Le président Bassirou Diomaye Faye a prêté serment devant la Nation sénégalaise et le monde, et il a pris des engagements. À la fin de la cérémonie, Pierre Goudiaby Atepa a réagi sur le plateau de la Rts. Il a tenu, d'emblée, à inviter les Sénégalais à s'armer de patience et de se mettre au travail.





"Les choses ne pourront pas changer du jour au lendemain. Il va falloir du temps et beaucoup de travail dans la cohésion pour atteindre les objectifs", dit-il.





Selon Atepa, les attentes sont énormes et le président Diomaye sera un grand président, compte tenu de la clameur nationale qui va l'accompagner, mais aussi de l'entourage qu'il a. "Il nous faut nous armer de patience et surtout nous remettre au travail. Pendant trop longtemps, nous avons trop laissé la politique politicienne prendre le terrain".





Sur les priorités, il rejoint le président dans son discours que la cohésion nationale est un des premiers objectifs ainsi que le travail, pour sortir le pays de la pauvreté. Il faut, pour se faire, analyser la situation et mettre en place des projets structurants.





Lui emboitant le pas, Toussaint Manga, membre de l'ex-Pastef, souligne que l'espoir renaît avec la prestation de serment du président élu Bassirou Diomaye Diakhar Faye. "Nous avons besoin d'un Sénégal stable et dans la paix. Il est impossible d'avoir un développement sans la paix", affirme le Dr Manga.