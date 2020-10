POLICE : CES VOITURES À 90 MILLIONS QUI HEURTENT LES CONSCIENCES

«Après son communiqué faisant état du bilan élogieux des opérations de sécurisation des services de sécurité au cours du mois de septembre, le Bureau des relations publiques de la Police nationale devra se pencher sur l’écriture d’un autre document pour éclairer l’opinion sénégalaise sur un avis d’attribution provisoire d’un marché de trois véhicules à Emg Universal Auto qui déchaîne les passions à travers sur les réseaux sociaux. Ce qui sidère et exaspère les populations, ce n’est pas que l’acquisition des voitures. En effet, beaucoup d’internautes en effet s’interrogent sur les prix exorbitants des véhicules présentés dans le document», écrit L’AS.Le journal d’ajouter : «Il s’agit de berlines dont le prix unitaire est de 90 050 000 Fcfa, soit 656 900 000 Fcfa pour les trois. Ce qui est totalement contraire à la gestion sobre et vertueuse tant chantée par la deuxième alternance. D’autant plus que la police est très mal lotie en termes de moyens de locomotion. Combien de véhicules peut-on acheter avec cette somme ? Surtout qur le Macky Sall avait pris la décision en conseil de ministres, le mercredi 19 février dernier, de suspendre, à compter du 20 février 2020 et jusqu’à nouvel ordre, toutes les acquisitions de véhicules de fonction et de service au nom de l’État, des structures parapubliques et des sociétés nationales.