Pour la première fois qu’un parti d’opposition remporte des élections à Kaffrine, la coalition Diomaye promet le changement

La coalition Diomaye Président a procédé à une tournée de remerciements dans les différentes localités du département de Kaffrine. A sa tête la coordonnatrice départementale Sinna Gaye et le leader patriote Baye Cheikh Gaye, considérés comme les principaux challengers de Abdoulaye Saydou Sow lors de cette élection présidentielle. A eux deux, ils ont réussi la prouesse historique d’avoir fait gagner pour la première fois, un parti d'opposition lors d’une élection présidentielle dans le département de Kaffrine.



“Que Dieu facilite le travail qui attend nos leaders et que le Sénégal soit parmi les pays d'élite dans tous les domaines que nous souhaitons”, a souhaité Sinna Gaye lors de son allocution. Cette dernière n’ a pas tari d’éloges à l’endroit de la population kaffrinoise “qui n’a ménagé aucun effort pour les soutenir dans leur combat”.



De son côté, Baye Cheikh Gaye, leader régional de la coalition Diomaye président, au sortir de la victoire de Bassirou Diomaye Faye, a laissé entendre que les cœurs seront apaisés car la voix du changement a sonné.



Pour rappel, Bassirou Diomaye Faye a engrangé 85 236 voix contre 74 133 pour Amadou Bâ dans la région de Kaffrine. Il a ainsi raflé la part belle dans trois départements de la région de Kaffrine à savoir Birkelane, Malem Hodar et Kaffrine malgré qu’il ait perdu par un écart mille voix et quelques dans le département de Koungheul. Cette victoire régionale dans le Ndoucoumane et le Bambouck consacre un score historique pour un parti d’opposition dans ces localités.