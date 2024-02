Pr Daouda Ndiaye : «J’invite tous les candidats à se tenir debout pour faire face à ce report de la présidentielle »

Candidat à la Présidentielle qui était prévue au 25 février prochain, le Professeur Daouda Ndiaye est contre le report du scrutin décidé par le Président de la République. « C’est inadmissible et incompréhensible », a-t-il lâché, ce samedi 3 février, à au siège à Pikine Icotaf.











Selon lui, la sortie de Macky Sall, est «un coup d’État institutionnel ». « Je dois d’emblée dire que nous n’accepterons pas ce qui a été pris comme décision aujourd’hui. L’élection présidentielle aura bien lieu le 25 février 2024. Je demande au président Macky Sall de reprendre ce décret et de convoquer le collège électoral pour la stabilité du pays. On ne peut pas être juge et partie », signale-t-il.









Le leader de PDN2024 d'interpeller la CEDEAO et les Nations Unies afin qu’elles viennent arbitrer ce qui se passe actuellement au Sénégal. « Parce que tout le monde sera tenu pour responsable de ce qui se passera demain. On ne peut pas comprendre qu’à quelques heures du début de la campagne électorale qu’on nous fasse comprendre que le Sénégal ferait mieux de reporter l’élection présidentielle », fait-il savoir.









Avant d’indiquer : « J’interpelle aussi le Chef de l’État, Macky Sall pour lui dire que le peuple n’acceptera pas le report de cette élection. J’invite les candidats de se tenir debout comme un seul homme pour faire face à cette situation ».