Pr Lamine Koté, enseignant chercheur à l’Ucad : « La composition du Gouvernement est rassurante »

Le Professeur, Lamine Koté spécialisé en finances publiques à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) donne une note positive à la composition du premier gouvernement sous le magistère de Bassirou Diomaye Faye. Le profil des ministres présage qu’ils ont des compétences pour mener les missions qui leur seront confiées. « La composition du Gouvernement est rassurante tant au point de vue qualitatif que quantitatif. Ils sont à 25 ministres. Ils ont quelque part tenu leurs promesses. Les ministres ont de très bons profils. Ils sont une présomption du savoir-faire », a analysé l’universitaire. Mais ce n’est pas le seul aspect qui sort de l’ordinaire.







L’élection du Président Bassirou Diomaye Faye restera dans les annales de l’histoire politique de l’humanité. Car, ce n’est pas toujours que l’on voit qu’un candidat embarqué dans le train d’une campagne présidentielle et sortir vainqueur dès le premier tour. « C’est l’occasion pour moi de féliciter le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et son Premier Ministre, Monsieur Ousmane Sonko. Il a été plébiscité comme on dit. Un opposant qui gagne une élection dès le premier tour est un cas d’école », a retenu, Lamine Koté par ailleurs Maire de la Commune de Simbandi Brassou située dans le département de Goudomp, la région de Sédhiou. Dans sa localité, en l’espace de deux ans, il a acquis trois ambulances pour l’évacuation des malades et changé le visage des quartiers par les aménagements et le pavage qui est programmé. « Nous avons construit des salles de classe, réalisé des clôtures des écoles. Il y a un bon qualitatif en matière d’éclairage public », dit-il dans un entretien accordé à la chaîne Dem TV.