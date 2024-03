Pr Mbaye Thiam : « Cette élection a été le rendez-vous de Sonko avec le peuple »

« Cette élection a été le rendez-vous d'Ousmane Sonko avec le peuple sénégalais. Le rendez-vous d'Ousmane Sonko et d'un candidat choisi dans les formes, les modalités et les procédures de Macky Sall ». L’avis est du professeur Mbaye Thiam, invité du jury du dimanche. L’historien, archiviste, enseignant à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar explique que dimanche dernier, dans une ferveur extraordinaire, "le peuple sénégalais s'est levé, a élu de manière très claire, sans équivoque, un nouveau président de la République, dont l'une des particularités est qu'il est le plus jeune président élu depuis l'indépendance de notre pays".





Selon lui, depuis 4 ans, de 2021 à 2024, c'étaient des élections présidentielles opposant Ousmane Sonko à Macky Sall. "Macky Sall s'est retiré, Ousmane Sonko a été éliminé. Il restait quoi ? Un candidat de la mouvance Pastef Yewwi, un candidat de la mouvance présidentielle. Malheureusement, les citoyens sénégalais ont traduit l'élection de dimanche dernier en un plébiscite, en un référendum entre un candidat qui est celui de la mouvance Pastef, symbolisé du point de vue du profil par Ousmane Sonko", a-t-il analysé.









Poursuivant, il déclare : « C'est bien Diomaye qui a été élu, mais il a été élu sur le profil d'Ousmane Sonko. Ce n’est pas une révolution, c'est une évolution en termes de rupture. La révolution est un changement radical de système de gouvernance, un changement radical de prise en charge des priorités de prise en charge du pays ».