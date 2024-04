Première adresse à la nation de Diomaye Faye : Une litanie d’attentes des Sénégalais

C’est une tradition. A la veille de la fête de l’indépendance, le Président de la République va s’adresser à la nation. Le nouveau locataire du Palais va se sacrifier à ce rituel. Le nouveau Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye ne doit pas occulter les nombreuses préoccupations des Sénégalais. Il va certainement aborder l’employabilité des jeunes, de la cherté de la vie. Alors d’autres personnes aimeraient qu’il mette fin aux bavures policières, à la violence, aux saccages des biens publics. Il est aussi souhaitable que la liberté de la presse soit garantie comme auparavant. Reportage.





Le nouveau locataire du Palais de la République a du pain sur la planche. Après des félicitations et des encouragements pour avoir nommé Ousmane Sonko au poste de premier Ministre, le Président Bassirou Diomaye Faye doit désormais prendre en compte les préoccupations des citoyens, atteste Khadim.





Dans les rues, ces attentes sont partagées par des personnes interrogées. Parmi ces dernières, il y a Khadim, titulaire d’un Master 2 en droit des affaires. L’emploi des jeunes doit être sa priorité. D’autant plus que cette franche représente près de 60 % de la population. « Nous savons tous qu’il n’est pas évident de résoudre tous les maux. Cependant, il y a le minimum et c’est faire de sorte que nous puissions avoir de quoi satisfaire nos besoins. Nous ne demandons pas à être dans les bureaux sans les compétences requises. Mais nous voulons avoir un travail décent à la hauteur de nos efforts consentis dans les salles de classe pendant plus de 10 ans », déclare-t-il.





Le charretier vendeur de melon croit à la consolidation de la cohésion sociale. En somme, le chef de la magistrature suprême doit être au-dessus de la mêlée. Ce charretier met l’emploi à la fin de la liste des urgences. « Il doit fédérer la population, ne pas choisir son camp. Si c'est juste pour travailler et changer la face du pays, Macky Sall a déjà construit les infrastructures. Lui, on l'attend surtout par rapport à l'emploi des jeunes. Il doit s'atteler vraiment à trouver des solutions à l’emploi des jeunes », avance le charretier.





Panier de condiments à la main, Awa Faye est couteaux tirés avec un boutiquier. La dame reproche à ce dernier de procéder à des augmentations arbitraires des denrées de première nécessité. « Il faut que chaque jour qui passe vous augmentez quelque chose, soit le pain, sucre, lait, ou l’huile ayez pitié de nous », a fustigé la mère de famille.





Interpellé sur ses attentes par rapport au premier discours à la nation du Président Diomaye, elle rétorque : « nous voulons juste qu’il revoit les prix des denrées de première nécessité. Nous sommes fatigués », dit-elle.





La cherté du coût de la vie





La cherté du coût de la vie est un défi à relever. Elle croit que le ciblage des grandes surfaces lors des manifestations peut être interprété comme une conséquence de la dégradation du pouvoir d’achat des Sénégalais. « Vous avez tous remarqué qu'à chaque manifestation les jeunes volaient des marchandises à Auchan parce qu’ils avaient faim. Donc nous souhaitons vraiment entendre dans le message du Chef de l’Etat des mesures qui visent à réduire le coût de la vie. On attend qu’il solutionne la cherté de la vie. Tout est malheureusement devenu cher dans ce pays : le sucre, huile, l’eau, l’électricité sans oublier le logement, la location…. Alors nous attendons qu’il nous trouve des solutions à ces problèmes », exhorte la quarantenaire.





Justice et liberté





Loin des problèmes de l’employabilité, de la cherté de la vie, Abdou Guèye Diop aborde dans le sens de la sécurité. Entrepreneur et gérant de boutique de vêtements, cosmétique, il souhaite entendre un discours basé sur la paix, la réconciliation et la justice.





« On veut attendre dans sa prise de parole, comment va-t-il faire pour que le Sénégal avance, pour atténuer la situation politique. Appeler l'opposition à travailler et à construire le Sénégal. Comment mettre fin à la forfaiture et aux bavures policiers car il faut rappeler qu’avec le régime précédant beaucoup d’innocents ont été tués, battus, conduits en prison sans aucune raison valable. Nous attendons à ce que les coupables soient rappelés à l'ordre », désire le commerçant.





Il fustige les coupes récurrentes de l’internet, la perturbation du travail des livreurs entre autres.