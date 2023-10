Présidentielle 2024 : Les candidats au révélateur du Conseil national du patronat

Sous le leadership de son Président Baydi Agne, le Conseil national du patronat ( CNP) navire- amiral du secteur privé national n'entend pas du tout jouer les faire-valoir dans ce processus délicat et dynamique menant à l'élection présidentielle de février 2024.





C'est tout le sens de la tournée nationale entamée il y a quelques jours à Saint-Louis ( Pôle nord) et qui se poursuivra au centre du pays (Pôle Kaolack - Kaffrine/Koungheul...) au sud-est ( Tamba/ Kédougou) et enfin au sud ( Ziguinchor/ Kolda). Sous la férule du Président Baydi Agne le secteur privé sénégalais est décidé à jouer pleinement sa partition dans le processus menant au choix du prochain Chef de l’Etat.





C'est dans cette perspective que l'organisation patronale reste attentive aux différents programmes politiques partagés ça et là. Mieux, ces acteurs de premier plan qui font tourner l'économie nationale au quotidien sont à l'écoute de tous les candidats à l'élection présidentielle. L'idée c'est aussi et surtout de faire part de leurs préoccupations majeures et de travailler à l'adoption d'une démarche programmatique inclusive qui les mettrait ainsi au cœur des stratégies de développement économique et social du Sénégal pour les toutes prochaines années.