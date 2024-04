Primature : Passation de service entre Ousmane Sonko et Sidiki Kaba ce lundi dans « la plus grande sobriété »

Le nouveau chef du gouvernement, Ousmane Sonko, prendra possession de l'édifice qui lui est destiné ce lundi. La passation de service entre le nouveau Premier ministre et son prédécesseur, Sidiki Kaba, est prévue pour le 8 avril 2024 à 10h à la Primature, selon une source institutionnelle citée par la RTS.



Selon cette même source, la passation de service se déroulera dans la plus grande sobriété et revêtira un caractère technique.



Les passations des autres ministères suivront, notamment celle du ministère de l'Intérieur prévue ce même jour à 16h.