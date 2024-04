Prise de parole du Premier ministre Sonko : Des analystes politiques passent à la loupe son discours

Après sa nomination à la tête du gouvernement du Sénégal, Ousmane Sonko s'est adressé aux Sénégalais. Sur Rfm, des analystes politiques ont passé à la loupe le discours du tout nouveau locataire de la primature.





Selon le journaliste Ousmane Sène, Ousmane Sonko a parfaitement incarné la fonction de Premier ministre, dans sa prise de parole.





‘’Le discours était correct et posé. Non seulement posé et correct, mais c'était un discours qui a carrément défini la mission du Premier ministre qui est une mission de coordination des politiques définies par le président. C'est quand même rassurant''.





Ibrahima Bakhoum, lui, a une autre lecture. Pour l'analyste politique, Sonko est sorti un peu des sentiers battus. ‘’Il assume complètement sa place de Premier ministre. En tout cas, ils sont collaborateurs tous les deux. C'est comme ça qu'il faut voir le discours. Mais le problème, c'est les engagements qu'il prend à son nom propre d'abord et ensuite au nom de l’équipe''.