Profil] Yancoba Diémé, Ministre du Travail et de l’Emploi : Une riche carrière professionnelle, une fulgurante ascension politique

Le nouveau ministre du Travail, de l’Emploi et des Relations avec les Institutions, Yancoba Diémé est un juriste d’affaires au riche carrière professionnelle qui a servi dans une grande banque de la place. Son parcours politique est illuminé par une étoile filante.



Parcours scolaire et universitaire bien rempli



Il est affectueusement appelé Jacob par les intimes. Le nouveau ministre du Travail, de l’Emploi et des Relations avec les Institutions, Yankoba Diémé est né le 12 août 1979 à Massarah, un village du Fogny situé dans la commune de Djibidione, dans le département de Bignona. C’est en 1992 qu’il obtient son CFEE dans son village pour s’inscrire au Lycée Ahoune Sané de Bignona où il décroche son baccalauréat en 1999. Ce diplôme lui ouvre les portes des amphithéâtres de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar où il enrichit le compte de ses diplômes d’abord avec une licence en Droit des Affaires en 2003 et une maîtrise dans la même spécialité en 2004.



Une carrière professionnelle jalonnée de succès.



C’est par la suite que Yankoba Diémé a servi au cabinet de Me Jacques Baudin en qualité de Juriste interne (Assistant d’avocat), où il a travaillé jusqu’en 2006.

Il va atterrir à la Banque BICIS du Groupe BNP-PARIBAS en 2006. Il y occupe le poste de Responsable chargé du Recouvrement. Il gère pendant deux ans le fonds de Commerce en Recouvrement amiable et judiciaire des créances bancaires. Après 2 ans d'expérience professionnelle, il devient, en 2008, Assistant Juridique de Grandes Institutions Financières BICIS.

De 2008 à 2010, il reste à la tête d’une équipe dynamique pour les consultations juridiques et veilles juridiques, la gestion des affaires en assignation des ATD et oppositions de chèques bancaires. On lui a aussi confié la gestion des successions sur comptes bancaires.





En 2010, Yankoba Diémé est promu Responsable du contentieux à la BICIS pour six (6) années consécutives. Durant ces 6 ans, il devient Manager d’équipe et suivi du coût du risque, membre des comités provision, recouvrement et acceptation clients et interlocuteurs dédiés des intermédiaires de justice à savoir, les avocats, huissiers de justice, commissaires-priseurs et cabinets de recouvrement.

En fin 2016, Yankoba devient Coach certifié en développement personnel et en leadership par THE H&C GROUPE en Côte d’Ivoire. Une certification qui lui attribue des compétences avérées en développement personnel, en intelligence émotionnelle, en technique de prise de parole en public, en leadership, Team building et coaching pour la performance.

De janvier 2016 à décembre 2018, Yankoba Diémé est chargé des Affaires professionnelles de la BICIS avec comme principales missions : développer un fonds de commerce bancaire d’une clientèle professionnelle et gérer directement la relation commerciale orientée, satisfaction client et maîtrise du risque bancaire.



L’entrée sur la scène politique



Le nouveau Ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les Institutions est entrée tardivement en politique. C’est en 2018 qu’il a franchi le pas. Toutefois, il ne mettra pas beaucoup de temps pour s’imposer. Il passe de coordonnateur communal de Pastef/Les Patriotes de la section de Djibidione en 2018, puis coordonnateur départemental dudit parti la même année.

En 2019, Yankoba Diémé sera nommé délégué régional de Ziguinchor pour le parrainage du candidat Ousmane Sonko, à l’élection présidentielle. Coordonnateur départemental de la grande Coalition Yewwi Askan wi, Jacob Yankoba Diémé va être investi candidat pour la Présidence du Conseil départemental de Bignona au dernières élections municipales et territoriales de Janvier 2022 où il sort vainqueur. Poste qu'il occupe jusqu'au soir du 5 Avril 2024 où il est nommé Ministre du Travail, de l'emploi et des Relations avec les Institutions dans le premier gouvernement du Président Bassirou Diomaye Faye, avec comme premier Ministre Ousmane Sonko. Il a un mois pour démissionner de son poste de conseil départemental de Bignona.