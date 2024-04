[GOUVERNEMENT] Qui est Mabouba Diagne nouveau patron du ministère de l'Agriculture et de l'élevage

Dans le gouvernement Sonko 1, les départements de l'Agriculture, de l’Élevage et de la Souveraineté alimentaire ont été réunis. C’est Mabouba Diagne, banquier d'investissement et de développement international qui va diriger ce ministère. Il a exercé pendant 29 ans dans différentes régions en Afrique.





Mieux, il était le Vice-président chargé des finances et des services institutionnels à la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO (BIDC).





Avant son arrivée à la BIDC, l'actuel ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Souveraineté alimentaire a occupé le poste de directeur régional de Trade & Development Bank, au Kenya, où il était le chargé de la couverture et de la structuration des transactions à l’Ile Maurice, aux Comores, aux Seychelles, en République démocratique du Congo, à Madagascar, au Soudan, au Soudan du Sud, en Mozambique et en Angola.





Mabouba Diagne est titulaire d’un doctorat en gestion financière et en optimisation de portefeuille de l’Université de Kaiserautern en Allemagne, d’une maîtrise en mathématiques financières de la même université, d’une maîtrise en mathématiques appliquées et en informatique de l’Université Gaston Berger (UGB), au Sénégal.