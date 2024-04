"Merci infiniment du fond du cœur" : Abdou Karim Sall rend hommage à Macky Sall

Plusieurs fois ministre sous Macky Sall et aujourd'hui directeur de l'ARTP, Abdou Karim Sall a rendu hommage au président sortant. Dans un texte, il a remercié et souhaité bon vent à l'ancien cgeh de l'État.



"M. le Président Macky Sall, c’est avec beaucoup d’émotion que j’ai vécu depuis la Mecque où je me trouve actuellement, votre départ officiel du palais de la République, ce mardi 02 avril 2024, après deux mandats bien remplis à la tête du pays.



Je tiens à vous exprimer toute ma gratitude et ma reconnaissance pour votre engagement et votre dévouement sans faille aux côtés des sénégalaises et des sénégalais au cours de ces douze dernières années.



C’est un secret de polichinelle, de nouveaux défis vous attendent ailleurs, mais je demeure convaincu que vous les relèverez sans anicroche, les uns après les autres. Travailler avec vous a été un véritable plaisir et j’ai beaucoup appris à vos côtés.



Merci infiniment du fond du cœur pour ces belles années passées à vos côtés.

Le meilleur reste à venir pour vous et votre famille.



Bon vent M. Le Président Macky Sall !", a-t-il écrit.