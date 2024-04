Réformes de l’institution judiciaire: L’ Union des travailleurs de la justice adhère à la décision du président Faye

“Les écueils qui gangrènent le secteur sont nombreux et complexes. Cela nécessite des consultations inclusives et profondes”. C’est en ce sens que l’union nationale des travailleurs de la justice adhère à la volonté exprimée par le Président de la République de regrouper les acteurs de la justice, les universitaires et les citoyens pour des réformes de l’institution judiciaire. En effet lors de son adresse à la nation, le 03 avril 2024, a fait cette annonce jugée salutaire par ledit syndicat.”L’Union nationale des travailleurs de la justice (UNTJ) salue, à sa juste valeur” cette annonce du chef de l’État, écrit le syndicat dans un communiqué transmis à Seneweb.







Elle dénonce par la même occasion, “le refus de la tutelle de l’intégrer dans le comité de gestion du fonds commun des greffes et le non-audit du fichier servant de paiement dudit fonds en dépit de son passage à l’OFNAC ainsi que l’irrégularité criarde des primes garanties par des attestations délivrées par le DAGE du ministère de la justice”.





L’UNTJ en appelle à l’attention du prochain Garde des Sceaux et l’invite à “réhabiliter les greffiers injustement affectés en raison de leurs appartenances politique et/ou syndicale mais surtout à promouvoir le mérite et la compétence dans la gestion du personnel”.