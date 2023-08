Réhabilitation de Khalifa Sall, double nationalité de Karim Wade, détention de Ousmane Sonko : Me Moussa Diop crache ses vérités

Dans un entretien avec le groupe Emedia Invest, le président d’AG/Jotna a fait le tour de l'actualité sénégalaise. Face aux journalistes, Me Moussa Diop, par ailleurs candidat à l'élection présidentielle de 2024 s'est prononcé sur l'actualité politico-judiciaire du pays. La double nationalité de Karim Wade, sa réhabilitation avec Khalifa Sall dans le jeu politique, la mise en détention du président de l'ex-parti Pastef ont été à l'ordre du jour.





En effet, sur la réhabilitation de Khalifa Sall et Karim Wade, Me Moussa Diop ne suppose pas à leur réintégration dans le jeu politique. Toutefois, il se veut clair, l'ex-maire de Dakar et Wade fils doivent s'acquitter de leurs amendes, car il s'agit de l'argent du contribuable et ils ont été condamnés par la justice.





Dans un autre registre, l'avocat s'oppose catégoriquement à la triple peine, condamnation déchéance électorale et amende fiscale. Pour lui Karim Wade ne doit pas et ne peut être candidat au Sénégal. Car, dit-il il le candidat de PDS dispose d'une double nationalité (sénégalaise et française) ce qui est une violation de la constitution du Sénégal. Devant les rédactions d'Emedia, il déclare en détenir des preuves et au moment venu il va les divulguer.







Dans le lien de la détention pour vol avec violence et appel à l'insurrection, Me Moussa Diop qualifie d'erreur monumentale les actes posés par le maire de Ziguinchor qui selon lui ont causé sa perte.





Le président d'AG/ Jotna estime que sur ce point le président du parti Pastef a commis une erreur d'appréciation en refusant de prendre part au dialogue national initié par le chef de l'État, car poursuit-la robe noire "il aura pu saisir l'occasion pour exprimer son désaccord avec le pouvoir.







Le juriste condamne par ailleurs, les nombreuses sorties contre les institutions de la république par l'ex-inspecteur des impôts et domaines radié en 2016. Pour lui Ousmane Sonko s'est trompé de cible. À l'en croire, si le Président Sonko ne sort pas de prison avant la présidentielle, il s'engage à le faire libérer sur indépendance de la justice.