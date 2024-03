Rencontre entre Diomaye et Macky : après Sonko, l’identité de la 3e personne connue

Reçu jeudi par son prédécesseur, Macky Sall, le Président entrant, Bassirou Diomaye Faye, s’est rendu au Palais en compagnie de Ousmane Sonko et d’une troisième personnalité.





Il s’agit de Papa Mada Ndour, révèle Libération. « Il semblait s’occuper du protocole du nouveau Chef de l’État », souffle la source. Celle-ci confie que « le diplomate effectue un retour en force après avoir été rappelé à Dakar, en juin 2023, alors que son affectation à l’Ambassade du Sénégal à Rabat (au Maroc) devait prendre fin en juin 2025. »





Selon le quotidien d’informations, il lui été alors reproché « sa proximité » avec le leader du parti Pastef, Ousmane Sonko.