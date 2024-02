Report de la présidentielle « Rien n'est acté, le PDS est dans la diversion », selon le député Sanou Dione

Il aura fallu une journée entière de débat à l'Assemblée Nationale dans une ambiance très tendue jusqu'à l'intervention de la gendarmerie pour valider le report controversé de l'élection présidentielle. Le projet de loi a été adopté, cependant le député Sanou Dione se veut clair: aucun report n'est acté.





« On est toujours en campagne électorale. Le report n'est pas acté, la loi est passée, comme elle est passée en commission, comme elle est passée en réunion de bureau, mais elle ne passera pas devant le conseil conventionnel », est convaincu ce membre de la coalition Taxawu Sénégal.





Ainsi, pour étayer ces propos, le parlementaire donne ses raisons et demande au peuple de ne pas tomber dans la « diversion ».





« Un décret est pris. Jamais ce décret ne sortira, parce qu'il n'est pas contresigné. Et même si explique-t-il « ce décret sort, on va l'attaquer. Donc cela veut dire que le peuple doit se mobiliser pour l'élection du 25 février. Rien n'est encore joué parce que nous avons encore de la marge pour attaquer cette proportion de loi et ce décret invisible », dit-il.





Plusieurs députés de l'opposition faisant obstruction au vote ont été évacués manu militari par la gendarmerie. À la vue de cet acte regrettable, le parlementaire crie au scandale et parle de recul démocratique et de coup d'Etat institutionnel.





Preuves à l’appui





Invité par Iradio, le député demande à être entendu dans les 48 heures par la commission d'enquête parlementaire. Car, il dit « détenir des preuves qu'il n'y a aucune corruption au sein du Conseil constitutionnel et que tout cela n'est qu'une manœuvre du Parti démocratique sénégalais pour revenir dans le jeu".