Révélation : «Diomaye Faye est en train d’écrire un livre»

Si l’on en croit le président des jeunes de Pastef/Pikine, Babacar Ndiaye, le Président Diomaye Faye est en train d’écrire un livre. Celui-ci est le fruit de ses notes, ses lectures et ses réflexions lorsqu’il était détenu à la prison de Cap Manuel. «Les Sénégalais l’auront [le bouquin] peut-être dans les plus brefs délais», parie le Patriote, codétenu de l’actuel chef de l’État, dans un entretien paru ce lundi dans L’Observateur.



Babacar Ndiaye révèle que le successeur de Macky Sall a passé l’essentiel de ses onze mois de détention à lire et à écrire. «Sa chambre était transformée en bibliothèque, se souvient-il. Il recevait tout le temps des livres. Minimum, on lui envoyait cinq livres par jour, sans compter les livres qu’il commandait lui-même.»



Le leader des jeunes de Pastef/Pikine confie que lorsqu’il a été désigné candidat de Pastef, après que Ousmane Sonko a été écarté par la justice, Diomaye Faye a aussitôt commencé à plancher sur sa façon de gouverner le Sénégal une fois élu. «On lui a fait entrer tous les documents qui concernent le fonctionnement de l’État, les réformes qu’on doit faire», rembobine l’ancien détenu.



Babacar Ndiaye martèle : «Il a écrit sur la campagne, l’attelage gouvernemental, la composition du gouvernement, les postes et les 25 ministères. Tout ce travail a été fait depuis la prison. Actuellement, on ne fait qu’appliquer ce qu’il avait pensé. […] Beaucoup de choses que les Sénégalais verront, avaient été préparées depuis la prison.»